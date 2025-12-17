Мурманская область. Арктика (16+)17.12.25 12:00
Североморские теплосети готовятся к масштабной замене сетей в 2026 году
Филиал АО «Мурманэнергосбыт» «Североморская теплосеть» готовится к масштабной замене сетей в ЗАТО г. Североморск и Сафоново по программе реновации ЗАТО.
Как сообщает vk.com/club, две фуры уже доставили из Санкт-Петербурга 187 метров стальных труб в пенополиуретан-изоляции. В наступающем году во флотской столице будет капитально отремонтировано более пяти с половиной тысяч метров теплотрасс.
Подрядчики уже приступили к обследованию участков сетей, подлежащих замене так называемым способом параллельной прокладки труб.
Фото: https://vk.com/club102248370?z=photo-102248370_457247641%2F47da4925dff8745c19
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Цифровые навыки и рост зарплат на 13%: как изменилась профессия грузчика в Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-
Последние комментарии
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Открытая студия + Политика». Информационная программа (12+)15:00«Хоккей-жизнь: Краснодарский край». Познавательная программа (6+)
-PRO Деньги (16+)Праздничный кошелёк: подсчитано, во сколько россиянам обойдётся новогодний стол-PRO Валюту (16+)Курс американского доллара умеренно повышается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Правительство России выделит дополнительно 550 млн рублей на закупку топочного мазута для Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Североморские теплосети готовятся к масштабной замене сетей в 2026 году-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей