Североморские теплосети готовятся к масштабной замене сетей в 2026 году

Филиал АО «Мурманэнергосбыт» «Североморская теплосеть» готовится к масштабной замене сетей в ЗАТО г. Североморск и Сафоново по программе реновации ЗАТО.

Как сообщает vk.com/club, две фуры уже доставили из Санкт-Петербурга 187 метров стальных труб в пенополиуретан-изоляции. В наступающем году во флотской столице будет капитально отремонтировано более пяти с половиной тысяч метров теплотрасс.

Подрядчики уже приступили к обследованию участков сетей, подлежащих замене так называемым способом параллельной прокладки труб.

Фото: https://vk.com/club102248370?z=photo-102248370_457247641%2F47da4925dff8745c19