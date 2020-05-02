Североморские волонтёры доставили ветеранам войны продуктовые наборы, предоставленные военнослужащими Северного флота

В многочисленных пакетах - 4,5 тонны продуктов. Их предоставили военнослужащие 331 радиотехнического полка. Это их личная инициатива – передать продуктовые наборы ветеранам войны, проживающим на территории ЗАТО.

Силами волонтёрского центра продукты были расфасованы и доставлены каждому из 54 адресатов. Добровольцы обеспечены средствами защиты и работают с соблюдением всех санитарных требований.

- Спасибо военнослужащим за неравнодушие, североморским волонтёрам – они, как всегда, отлично справились с задачей. Штаб на Морской, 10 продолжает работать. Просьба к пожилым горожанам – берегите себя, а если есть необходимость - звоните. Мы здесь, на месте, ежедневно с 8 утра и до 22 часов вечера и всегда готовы помочь, доставить продукты, лекарства, товары первой необходимости, - рассказал руководитель волонтёрского штаба Эдуард Миронов.