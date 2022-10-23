Североморский Центр социального обслуживания населения отметил 25-летие

Центру социального обслуживания населения в ЗАТО г. Североморск исполнилось 25 лет. За эти годы услугами учреждения флотской столицы воспользовались тысячи северян, нуждающихся в социальной помощи.

С праздником коллектив центра поздравил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев, глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин и исполнительный директор Союза предпринимателей ЗАТО г. Североморск Алена Завгородняя.

В честь юбилея востребованного учреждения флотской столицы прошёл концерт творческих коллективов, номера которых радушно встречали команда Центра и приглашенные гости.

В настоящее время Североморский КЦСОН – многофункциональная социальная служба с развитой информационной базой, современным техническим оснащением, а также командой единомышленников и профессионалов. В его структуру входят четыре отделения: стационарное отделение квартирного типа с группой дневного пребывания для пожилых североморцев и инвалидов, отделение социального обслуживания на дому, отделения социальной реабилитации детей-инвалидов и дневного пребывания молодых инвалидов. Североморцы могут воспользоваться пунктом проката технических средств реабилитации, услугами «Социального такси», а также получить срочные социальные услуги.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, за четверть века в учреждении сложились и свои традиции, например, организация и проведение выставок работ художников Североморска. Благодаря взаимодействию с различными организациями и учреждениями города проводятся экскурсионные и информационно-познавательные мероприятия для получателей социальных услуг, мастер-классы, квесты, тренинги, интеллектуальные квизы, иные активности.

Фото: https://vk.com/wall-169579426_575?z=photo-169579426_457240312%2Fwall-169579426_575