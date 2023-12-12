Североморский детский сад №8 передал партию медикаментов для военнослужащих, участвующих в СВО

В рамках акции «Север помогает» более 20 коробок с лекарствами переданы в Североморскую приёмную партии «Единая Россия». Скоро они отправятся на передовую.

Сотрудниками и родителями воспитанников детского сада №8 флотской столицы были закуплены необходимые для лечения бойцов лекарственные средства и медицинские принадлежности: реамберин, лидокаин, гемостатические губки, одноразовые системы для инфузии, физраствор, пластыри, бинты и т.д. Помимо этого, сотрудниками собраны денежные средства для закупки раций.

«Благодарим всех, кто не остался в стороне – родителей и коллектив нашего детского сада за оказанную помощь», – поделилась Светлана Евтушенко, руководитель образовательного учреждения.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/severomorskij-detskij-sad-8-peredal-medikamenty-voennosluzhashim