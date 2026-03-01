Североморский кадетский корпус удостоен ордена «Во славу флота Российского» I степени

Церемония вручения почётной награды состоялась на торжественной линейке в честь открытия второй муниципальной игры «Время героев» по военно-прикладным дисциплинам, посвящённой Году единства народов России.

Как сообщает vk.com/rednsz, право для награждения было предоставлено ветерану пограничной службы ФСБ России капитану 1 ранга в отставке Александру Патрикееву.

- С особой гордостью я выполняю поручение о награждении Североморского кадетского корпуса общественным орденом, утверждённым комиссией Совета Федерации по национальной морской политике и согласованным Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации, - выступая перед кадетами и участниками игры, сказал Александр Васильевич. – С 2011 года орденом награждены Военно-морская академия в Санкт-Петербурге, коллектив судостроительного объединения «Севмаш» в Северодвинске и ряд других предприятий и организаций. Также орденом награждены первая столица Северного флота, город воинской славы Полярный и нынешняя столица - город Североморск. Кроме того, им отмечены более 200 ветеранов Великой Отечественной войны и Военно-морского флота. Среди российских кадетских корпусов Североморский награждается первым!

Александр Патрикеев прикрепил орден к знамени Североморского кадетского корпуса и вручил наградной лист, подписанный председателем наградной комиссии адмиралом флота Владимиром Масориным.

Директор Североморского кадетского корпуса Иван Шошин, обратившись к воспитанникам, призвал их быть достойными высокой награды и приумножать славу Российского флота.

Фото (Евгении ЗЕМСКОВОЙ): https://vk.com/rednsz?z=photo-101918803_457277661%2Fwall-101918803_47878