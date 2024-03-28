«Североморский молочный завод» и «Полярная звезда» подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в региональном минприроды состоялась встреча, в рамках которой достигнута договоренность и подписано долгосрочное соглашение между АО «Североморский молочный завод» и ООО Молочная ферма «Полярная звезда».

«Сегодня подписали договор и готовы плодотворно сотрудничать дальше. Коллектив молочной фермы счастлив, что имеет возможность продолжать трудиться на предприятии. Конечно, хочется выразить от лица всего коллектива огромную благодарность губернатору Мурманской области за помощь и личный контроль, благодаря чему стороны договорились и урегулировали вопрос», – отметил директор молочной фермы Казбек Абдурахманов.

Руководство предприятий отметило продуктивную работу межведомственной комиссии по определению себестоимости продукции. Мероприятия по решению поставленных задач длились более двух недель, в течение которых проведено семь выездов на молочные предприятия, рассмотрен ряд документов, проведены необходимые осмотры оборудования и помещений, что позволило определить справедливую цену, устраивающее обе стороны договора.

«По итогам проделанной работы стороны пришли к взаимовыгодному договору, где прописана цена, которая позволяет сейчас продуктивно работать предприятиям. Для нас важно развитие сельскохозяйственной отрасли в регионе, чтобы ни одно из этих предприятий не прекратило деятельность», – поделилась глава регионального минприроды Зинаида Середа.

Министр также отметила, что правительством Мурманской области осуществляются различные меры поддержки, которые не только сохраняются, но и увеличиваются. Так, ранее региональным минприроды предоставлялась мера поддержки на килограмм молока, которая составляла 6 рублей в 2021 году. В настоящее время она увеличена почти в три раза, что позволяет предприятиям чувствовать себя более уверенно и развиваться.

Фото: https://gov-murman.ru