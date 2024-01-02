Североморский музей прошёл отбор на создание на создание мультимедиа-гида

Североморский музейно-выставочный комплекс стал победителем отбора среди выставочных проектов государственных и муниципальных музеев на создание мультимедиа-гидов с технологией дополненной реальности по нацпроекту «Культура» на 2024 год!

Как сообщает администрация ЗАТО г. Североморск, всего отбор прошли 60 музеев. Для реализации проекта будет использована цифровая платформа «Артефакт», которая предоставляет возможность музеям создавать мультимедиа-гиды с технологией дополненной реальности.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/14900-severomorskiy-muzey-proshel-otbor-na-sozdanie-na-sozdanie-multimedia-gida/