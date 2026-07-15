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Мурманская область. Арктика (16+)15.07.26 13:30

Североморский музейно-выставочный комплекс продолжает модернизацию

«Североморский музейно-выставочный комплекс – один из самых современных в регионе. Его фонды, а это более 8 тысяч экспонатов, хранят историю Североморска, Кольского Заполярья и, конечно, Северного флота. Наша задача – сберечь их для будущих поколений и сделать посещение СМВК ещё познавательнее и интереснее. Благодаря национальному проекту «Культура» в этом году обновили музейное оборудование, которое служит именно этим целям», - поделился глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.

Ход модернизации уже оценили депутаты Совета депутатов флотской столицы Андрей Федосеев, Евгений Самородин и Герой России Александр Панасюк.

Например, специальный шкаф-драйвер предназначен для хранения чертежей, графических работ и документов. Бескислотные архивные короба спасут экспонаты от разрушения и пожелтения, в том числе подшивки газет 40-х годов прошлого века. 

Ещё увлекательнее станут экскурсии и занятия, которые проходят в экспозиционных залах «Поморская изба» и «Кольское Заполярье». Настенная интерактивная панель, а также интерактивные пол и песочница разнообразят формы взаимодействия с посетителями, в том числе самыми юными.

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19890-muzey-stanovitsya-eshe-sovremenee/#news-gal-6

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