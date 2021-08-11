Североморский проект «Радость здоровья семьи» для Мурманской области - новое начинание

Светлана Ефремова, депутат Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, презентовала 25 февраля этого года. Детский центр с таким названием появится в здании бывшего инфекционного отделения Североморской ЦРБ на Комсомольской улице. Участники той презентации проекту дали высокую оценку. Вместе с тем, все понимали, что предстоит выполнить огромный объём работ. По этому поводу Светлана Ефремова и её супруг сказали: «Мы не самоуверенные. Мы верующие».

По прошествии без малого шести месяцев, в этом здании вновь собрались глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов, председатель Совета депутатов Евгений Алексеев, депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин, главный врач Североморской ЦРБ Валентин Сердюк и автор проекта, предприниматель - генеральный директор ООО «Принтерстенд51», мама теперь уже шестерых детей Светлана Ефремова, чтобы оценить объём выполненных работ.

Благодаря этому проекту «третье дыхание» обретает здание, введённое в строй в далеком 1962 году, в котором в советские годы располагался детский сад, а затем, после завершения капитального ремонта, с 2002 года – инфекционное отделение Североморской ЦРБ. После реформирования системы здравоохранения оно было закрыто. Несколько лет это двухэтажное здание стояло не востребованным в собственности Мурманской области, пока депутаты Мурманской областной Думы не приняли решение передать это здание и земельный участок под ним в собственность ЗАТО г. Североморск. В апреле 2019 года местной властью флотской столицы оно было передано в аренду коммерческой структуре, которую возглавляет Светлана Ефремова.

В ходе реализации проекта «Радость здоровья семьи» здесь появится детский центр «Радость». В нём будут заниматься с детьми в школе продленного дня, их профилактическим медицинским осмотром, проводить консультации узконаправленными специалистами, появится кабинеты зубного врача и ЛОР-врача, зал лечебной физкультуры. Для ребят создаются мастерские для обучения гончарному ремеслу и росписи по ткани и гончарным изделиям, зал театральной студии, два класса школы продленного дня на 20 мест каждый и комната отдыха с кроватями на 10 мест. Занятия будут проводиться в две смены.

В здании установлено новое оборудование для отопления, в том числе, два электрических котла. Автономное оборудование позволит снизить затраты на отопление в пять раз.

Работа по превращению бывшего медицинского заведения в центр «Радость здоровья семьи» проведена огромная. Переоборудуются помещения, закуплены необходимое медицинское оборудование, а для классов регулируемые по высоте столы и стулья, 60 комплектов «Лего». Предварительный срок начала работы центра – конец октября 2021 года. В перспективе на прилегающей территории появится в уже существующем отдельно стоящем здании церковь.

Глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов отметил, что он впечатлён смелостью проекта и пожелал успешной его реализации, подчеркнув, что услуги центра будут востребованы.

Главный врач ЦРБ Валентин Сердюк также поддержал инициативу семьи Евремовых, сказав, что это позволит и использовать пустовавшее здание и разгрузит детскую поликлинику, позволит родителям, занятым на работе и службе, отдавать детей в школу продленного дня.

Юрий Шадрин также не остался равнодушным к проекту, пожелав успеха Светлане Евремовой. Этот проект будет востребован в Североморске, где самая высокая рождаемость. Здесь дети смогут получать и образование, и навыки прикладного искусства. Для Мурманской области - это новое начинание.