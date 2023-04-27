Мурманская область. Арктика (16+)27.04.23 09:15
Североморское отделение партии «Единая Россия» отправляет очередной груз в зону СВО
Сбор необходимой помощи проводится в рамках акции «Север помогает».
Североморское местное отделение партии «Единая Россия» отправило очередной гуманитарный груз в зону специальной военной операции.
«Спасибо всем неравнодушным жителям, нашим замечательным детям, которые продолжают писать письма и открытки», - сказала секретарь Североморского отделения партии Юлия Гладских.
35 коробок средств личной гигиены, 14 коробок медицинских препаратов, инвентарь (лопаты, пилы, топоры, гвозди) и многое другое, всё это в скором времени будет доставлено нашим защитникам.
Фото предоставлено региональным отделением партии «Единая Россия».
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