Мурманская область. Арктика (16+)07.09.24 14:00
Североморскому госпиталю передали скамейки для отдыха пациентов
В Военно-морском клиническом госпитале СФ в настоящее время проходят лечение и реабилитацию участники специальной военной операции. И североморцы стараются им всячески помочь.
Коллективы учреждений ведут для бойцов сбор средств первой необходимости и дополнительного питания. Волонтёры регулярно навещают ребят, пекут для них пирожки, ведут сбор на средства для ухода за больными.
А вчера госпиталю передали скамейки, приобретенные сотрудниками администрации муниципалитета. Внутренний дворик, где прогуливаются пациенты, сразу преобразился.
Фото: https://citysever.ru/novostiq/16589-severomorskomu-gospitalyu-peredali-skameyki-dlya-otdyha-pacientov/#news-gal-5
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-
Последние комментарии
Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
-Скоро в эфире17:40Городские хроники (6+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Рост потребительского кредитования в Мурманской области замедлился-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены слабо поднимаются, курс доллара США слабо меняется в парах с евро и фунтом стерлингов-PRO Энергетику (18+)АО «Мурманэнергосбыт» исполнилось 15 лет-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре 2024 года