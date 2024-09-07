Североморскому госпиталю передали скамейки для отдыха пациентов

В Военно-морском клиническом госпитале СФ в настоящее время проходят лечение и реабилитацию участники специальной военной операции. И североморцы стараются им всячески помочь.

Коллективы учреждений ведут для бойцов сбор средств первой необходимости и дополнительного питания. Волонтёры регулярно навещают ребят, пекут для них пирожки, ведут сбор на средства для ухода за больными.

А вчера госпиталю передали скамейки, приобретенные сотрудниками администрации муниципалитета. Внутренний дворик, где прогуливаются пациенты, сразу преобразился.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/16589-severomorskomu-gospitalyu-peredali-skameyki-dlya-otdyha-pacientov/#news-gal-5