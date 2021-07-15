Североморскому предпринимателю выдадат грант на развитие клуба «Беговелики»

Во флотской столице под председательством первого заместителя главы ЗАТО г. Североморск Андрея Федулова состоялось заседание комиссии по предоставлению на конкурсной основе гранта в форме субсидии начинающим предпринимателям.

В состав комиссии вошли руководители экономического и правового отделов администрации, управления финансов, комитета имущественных отношений, Союза предпринимателей муниципалитета.

За грантами поддержки в комиссию обратились два предпринимателя. Конкурсный отбор прошла одна заявка на расширение деятельности беговел-клуба «Беговелики» (ИП Е.Е. Житницкий). Победитель получит грант в размере 499 тысяч рублей – это средства областного и местного бюджетов, предусмотренные муниципальной программой «Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО г. Североморск». Их начинающий предприниматель направит на развитие своего бизнес-проекта. В планах - приобретение оборудования, аренда помещения.

На сегодняшний день в клубе «Беговелики» занимаются обучением детей от 2-х лет катанию на беговелах и велосипедах. Пока занимается одна группа, но в перспективе откроются новые – в посёлках Щукозеро и Североморск-3. Предварительная договорённость с организациями, на базе которых планируется деятельность клуба, есть.