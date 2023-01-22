Североморской городской библиотеке-филиалу №2 присвоили имя поэта и журналиста Владимира Владимировича Панюшкина

Торжественную церемонию, посвященную присвоению этой библиотеке имени заслуженного работника культуры Российской Федерации Владимира Владимировича Панюшкина, можно назвать и днём памяти поэта, и днём творчества поэта. 20 января в тайм-кафе этой библиотеки звучали и стихи Владимира Владимировича, и воспоминания о нём.

Именно Владимиру Панюшкину принадлежат слова «Североморск – судьбы моей столица», песни, ставшей гимном столицы Северного флота города Североморск. Уже этим он вписал свое имя в историю нашего города и Северного флота.

А ведь он, работая после окончания литературного института имени А.М. Горького корреспондентом в газете «На страже Заполярья», написал более 800 статей о моряках-североморцах и жителях флотской столицы, стал одним из авторов сборника стихов поэтов-маринистов «Океан», автор сборника стихов «Доброта», «Улица Корабельная». Владимир Владимирович стал инициатором воссоздания и руководителем литературного объединения Северного флота «Полярное сияние», редактировал первый выпуск альманаха литераторов Северного флота «Мы - земляки». Им подготовлена поэтическая летопись Северного флота сборник «Штормовые параллели».

В память о своём коллеге сотрудники газеты «На страже Заполярья» установили на здании редакции памятную доску.

Теперь и с творчеством Владимира Панюшкина, и с его биографией можно будет познакомиться в библиотеке №2 на улице Флотских строителей, носящей его имя, где создан мемориальный уголок, посвящённый поэту. Это уже четвертая именная библиотека в системе Североморской Централизованной библиотечной системы, состоящей из 9 библиотек. И, явно не последняя. Центральная городская библиотека носит имя Леонида Крейна, Центральная детская библиотека имя Сергея Михалкова и библиотека №1 на улице Адмирала Сизова имя Евгения Гулидова.

Присутствовавший и выступивший на этом мероприятии заместитель главного редактора газеты «На страже Заполярья», член Союза писателей России Вячеслав Черкасов в качестве примера отметил, что «в Воронеже, с численностью населения более миллиона жителей, всего одна именная библиотека».

Директор Североморской Централизованной библиотечной системы Ольга Ефименко правильно подчеркнула, что наш город выдающийся. Нигде нет такого количества мемориальных досок, улиц, школ, библиотек, которые носили бы имена героев, творческих личностей. Это дань памяти тем, кто посвятил себя служению Отечеству.

Член Союза писателей Вячеслав Черкасов напомнил, что в Североморске творили 26 писателей. Такой концентрации на душу населения писателей сложно найти в любом другом городе не только России. Вячеслав Черкасов трудился долгие годы вместе с Владимиром Панюшкиным, вместе возрождали литературного объединения Северного флота «Полярное сияние». Он поблагодарил сотрудников библиотечной системы за проявленную инициативу по присвоению библиотеке имени Владимира Панюшкина и передал несколько сборников стихов поэта в экспозицию, посвящённую поэту.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев отметил, что историю города делают люди. И Владимир Панюшкин – один из таких людей. Он отметил вклад Ольги Ефименко в присвоении библиотекам имен знаменитых писателей и поэтов.

Начальник Управления культуры Зоя Кругляк выступила с интересным предложением, сказав, почему мы присваиваем имена библиотекам только тем, кто ушёл из жизни. У нас есть немало достойных литераторов, именами которых можно называть оставшиеся библиотеки, и одной из них можно присвоить имя Вячеслава Николаевича Черкасова, члена Союза писателей России, член Союза журналистов России, заместителя главного редактора газеты «На страже Заполярья», председателя литературного объединения Северного флота «Полярное сияние» с 2008 года, капитана первого ранга в отставке.

Людмила Черткова, заведующая Центральной городской библиотекой, дружившая с Ларисой Александровной, супругой Владимира Панюшкина, передала заведующей библиотекой №2 Ольге Никифоровой документы из архива Владимира Панюшкина, которые найдут достойное место в мемориальном уголке поэта.

По завершению торжественной части, в ходе которой юные читатели декламировали стихи Владимира Панюшкина, состоялась экскурсия по экспозиции, посвященной Владимиру Владимировичу Панюшкину.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/13314-biblioteka-imeni-vv-panyushkina/#news-gal-2