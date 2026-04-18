Североморску исполнилось 75 лет!

Торжественное собрание, посвящённое юбилею флотской столицы, состоялось вчера во Дворце культуры «Строитель». Гостей праздника тепло приветствовали председатель регионального парламента Сергей Дубовой, заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк, заместитель командующего Краснознамённым ордена Ушакова Северным флотом Игорь Курочкин, депутат Государственной Думы РФ Татьяна Кусайко, глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.

- Североморск недаром называют столицей Северного флота, - отметил в своём приветственном слове Сергей Дубовой. - Город был образован для флота, ради флота и все этим годы с честью выполняет свою особую и самую главную миссию, обеспечивая надёжный тыл для военных моряков, бесперебойное функционирование флотских подразделений. За 75 лет Североморск стал малой Родиной для тысяч семей североморцев. Здесь живут добрые, трудолюбивые и преданные своему делу люди, настоящие патриоты, которые искренне любят свой город, стремятся сделать его еще более комфортным и красивым.

Глава парламента пожелал североморцам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях и в служении Отечеству, а столице Северного флота – дальнейшего развития и процветания и вручил награды Мурманской областной Думы первому заместителю главы ЗАТО г. Североморск Виталию Карпушкину, директору Детской музыкальной школы имени Э.С. Пастернак Лидии Павловой, заведующим отделами Дворца культуры «Строитель» Кристине Будылевой и Алексею Крапивину, ведущему методисту Дворца культуры «Строитель» Варваре Родионовой, руководителю кружка 1 категории Центра досуга молодежи Людмиле Стахнович.

«Североморск обладает особой стойкостью, силой и несгибаемой волей. Все это благодаря мощному Краснознаменному Северному флоту, и всем, кто живёт здесь, развивает, служит, делает уютнее, и работает на благо нашей страны и очень любит свой город. Воины-североморцы доблестно выполняют задачи по защите интересов Родины, а семьи с теплом и любовью ждут их дома, обеспечивают надёжный тыл. Сегодня мы все видим, как город активно меняется, благоустраивается. Вместе при поддержке президента Владимира Владимировича Путина мы стараемся сделать так, чтобы эти изменения были еще заметнее, работаем по плану «На Севере – жить!», по программе реновации ЗАТО, и будем и впредь уделять этому максимум внимания», – поздравил жителей флотской столицы губернатор Андрей Чибис.

От лица главы региона заместитель губернатора Ольга Вовк вручила ряд почётных грамот, благодарностей, благодарственных писем. Также в связи с юбилеем вице-губернатор передала главе ЗАТО Владимиру Евменькову памятный адрес.

Североморцев поздравили заместитель командующего Северным флотом Игорь Курочкин, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко, глава муниципалитета Владимир Евменьков.

Завершился вечер концертом, в котором приняли участие известные российские исполнители, артисты Ансамбля песни и пляски Краснознамённого ордена Ушакова Северного флота, творческих коллективов города.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, праздничные мероприятия в честь юбилея Североморска продолжатся уже в это воскресенье, 19 апреля. С 10 часов утра на улице Сафонова откроются торговая ярмарка и аттракционы. С 13 часов начнут выступать творческие коллективы, в 15.00 стартует гала-концерт с участием победителей фестиваля исполнителей песни Иосифа Кобзона, а с 17.00 – дискотека.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566078/#&gid=1&pid=43