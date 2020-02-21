Североморску остро необходимы педагоги

Если во многих городах Мурманской области остро стоит проблема укомплектования образовательных учреждений педагогическими кадрами, то в ЗАТО г. Североморск она превратилась в животрепещущую.

Для строящейся новой школы на 1200 мест нужно как минимум 50 педагогов и ещё около 25 в ныне действующие школы. Чтобы привлечь молодых педагогов, нужно создать им соответствующие условия: и по заработной плате, и по жилищным условиям.

Депутаты представительного органа власти флотской столицы, среди которых два директора средних школ, 20 февраля на заседании рабочей группы, которое прошло под председательством Евгения Алексеева, председателя Совета депутатов, с участием юристов и начальника Управления образования Юлии Гладских, обсудили эту проблему.

И если вопросы обеспечения молодых педагогов служебным жильём на муниципальном уровне решить можно, то с материальным стимулированием проблема стоит острее. Два года тому назад депутаты были вынуждены отменить своё решение о социальной поддержке педагогических работников, перейдя к поощрениям за счёт стимулирующих выплат каждого образовательного учреждения.

На заседании рабочей группы было принято решение подготовить обращение губернатору Мурманской области Андрею Чибис с просьбой внести изменения в законодательные акты, которые позволили бы использовать в учебных заведениях ЗАТО в качестве мер социальной поддержки дополнительные выплаты, так, как это разрешено в остальных муниципалитетах и государственных учебных учреждениях.