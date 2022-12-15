Северян и гостей Мурманский области приглашают принять участи в формировании «дорожной карты» развития туризма Дальнего Востока и Арктики

Продолжается опрос участников рынка туристических услуг, бизнеса и туристов, региональных органов государственной власти, отвечающих за развитие туризма в регионе, их подведомственные учреждения, а также органы местного самоуправления.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, внеси вклад в формирование «дорожной карты» развития туризма в регионах Дальнего Востока и Арктики жители могут, пройдя опрос. Каждый житель и гость Мурманской области может поучаствовать в анкетировании, оставить обратную связь о своих впечатлениях пребывания на территории региона, выделить особо запоминающиеся достопримечательности, а также объекты туристического притяжения, которые недооценены с точки зрения туристической отрасли.

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Фото: https://gov-murman.ru