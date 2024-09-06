Северян и гостей региона приглашают активно провести выходные в парке «Патриот»

Военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» работает для жителей региона по выходным дням. Пройти веревочный парк и малую полосу препятствий, а также пострелять в лазерном тире и насладиться приятной музыкой можно будет каждые выходные с 12.00 до 16.00 по предварительной записи.

Запись в парк осуществляется по будням с 10.00 до 17.00 специалистом Центра спортивной подготовки по телефону +7 (960) 021-47-17.

Напомним, что новую спортивную инфраструктуру в парке «Патриот» установили в 2022 году по поручению главы региона Андрея Чибиса. Она предназначена для проведения разноплановых мероприятий спортивной и патриотической направленности, тренировок профессиональных спортсменов и военнослужащих, а также активного отдыха жителей и гостей Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/