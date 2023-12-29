Северян и гостей региона приглашают на праздничное представление на ярмарке «На Севере – тепло»

Программу организуют 30 декабря с 16 до 18 часов на ярмарочной площади на улице Воровского.

В субботу гостей ярмарки ждут игры, музыка, танцы, подарки и, конечно, главные новогодние волшебники - Дед Мороз и Снегурочка.

Для юных северян с 12.30 до 13.30 будет работать аквагрим. С 14 часов ребят ждут бесплатные мастер-классы:

14.00 - открытка «Новогодняя»; (6+)

15.00 - поделка «Новогодний носок»; (6+)

16.00 - «Гирлянда из звёзд»; (6+)

17.00 - «Письмо Деду Морозу»; (6+)

18.00 - «Новогодний букет». (6+)

С 15 до 19 часов на ярмарке будет работать «Почтовый домик», откуда каждый желающий сможет отправить бесплатную открытку с поздравлениями в любую точку России.

Пока дети будут заняты, участвуя в мастер-классах или анимационной программе, взрослые смогут прогуляться по торговым рядам, выпить горячего чаю, попробовать блюда арктической кухни и приобрести новогодние подарки и сувениры. В продаже на ярмарке представлены товары ручной работы, керамика, восковые свечи, новогодние игрушки, одежда с северным принтом, шерстяные изделия, еловые композиции, деликатесы Мурманской области, рыбная продукция, морские ежи и продукция из оленины.

До 8 января 2024 года ярмарка работает ежедневно: 31 декабря - с 12 до 18 часов, с 1 по 7 января - с 12 до 21 часа, 8 января - с 12 до 19 часов.

Фото: https://gov-murman.ru