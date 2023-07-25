Северян и гостей региона приглашают на приключенческую мультигонку в Мончегорске

Как сообщают организаторы, 29 и 30 июля «Монча рейс» состоится в рамках масштабного фестиваля для любителей природы, спорта и активного отдыха «Imandra Fest».

Соревнования пройдут в трёх форматах: навигационная приключенческая гонка на велосипеде, байдарке, бегом/пешком, вплавь, а также с прохождением маршрутов по навешенным веревкам; велосипедный рогейн; беговой рогейн.

Правила и регистрация на сайте: https://visit-imandra.ru/imandra-fest/moncha-rejs.html

Фото: https://visit-imandra.ru/imandra-fest/moncha-rejs.html