Мурманская область. Арктика (16+)25.07.23 08:45
Северян и гостей региона приглашают на приключенческую мультигонку в Мончегорске
Как сообщают организаторы, 29 и 30 июля «Монча рейс» состоится в рамках масштабного фестиваля для любителей природы, спорта и активного отдыха «Imandra Fest».
Соревнования пройдут в трёх форматах: навигационная приключенческая гонка на велосипеде, байдарке, бегом/пешком, вплавь, а также с прохождением маршрутов по навешенным веревкам; велосипедный рогейн; беговой рогейн.
Правила и регистрация на сайте: https://visit-imandra.ru/imandra-fest/moncha-rejs.html
Фото: https://visit-imandra.ru/imandra-fest/moncha-rejs.html
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