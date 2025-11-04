Северян и гостей региона приглашают отметить День народного единства вместеОткрыта регистрация на традиционный 52-й Мурманский лыжный марафон
04.11.25 10:00

Северян и гостей региона приглашают отметить День народного единства вместе

В городах и населённых пунктах Мурманской области 4 ноября пройдут мероприятия, посвящённые Дню народного единства.

В столице региона с полудня на Семёновском озере стартует фестиваль традиционных культур, в 13 часов начнётся митинг-концерт, который завершит акция по развертыванию гигантского флага России.

В Апатитах на площади перед ДК им. В.К. Егорова с 11 утра откроется ярмарка Всероссийского фестиваля русской кухни, в 13 часов – творческие мастер-классы и интерактивы, в 15 часов гостей и жителей города приглашают на концертную программу.

В Гаджиево концертная программа и дегустация блюд русской кухни стартует в 13 часов на площадь им. Л. Матушкина.

В Снежногорске с 14 часов гостей ждут в ДК «Современник» на фестиваль национальных культур «Край морошковый».

В Полярном праздничная программа пройдёт в ГЦК «Север» с 15 часов.

В Оленьей Губе мероприятия запланированы 3 ноября с 15.30 в Сельском клубе.

В Коле праздничные мероприятия пройдут на обновленной Поморской набережной: в 16 часов состоится их торжественное открытие, выступят творческие коллективы, пройдут семейные мастер-классы.

В Полярных Зорях запланирован фестиваль мастеров и ярмарка «Добрые зори», День русской кухни и хоровой концерт.

 

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-120229555_457322479%2F1547ee05f72dba4e08

Последние комментарии

макс
03.11.25 17:32
Дружище, статья за 2023 год. Работаю на сборке АЭС зп 170к
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
Ira89
30.10.25 14:57
Как-то странно всё это! Сомнительно, чтобы с такой мелочёвкой северяне обращались к президенту.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ
