Северян и гостей региона ждут на фестивале современного искусства «КРАСКИ ПОЛЯРНОГО ДНЯ»

19 и 20 июля в Мурманске состоится масштабное культурное событие — международный арт-тату фестиваль «КРАСКИ ПОЛЯРНОГО ДНЯ». Это уникальная площадка для обмена опытом, творческого самовыражения и знакомства с современным искусством. (12+)

Как сообщает vk.com/murmanculture, фестиваль объединит более 100 мастеров тату и стрит-арта из России и стран ближнего зарубежья.

В программе:

• мастер-классы и демонстрации от художников в направлении тату-искусства,

• выставка стрит-арта,

• арт-автомобили и тематическая выставка картин,

• электронная и живая музыка, выступление московской рок-н-ролл группы «Mouse in da Hause»,

• зона с арктической кухней

• конкурс тату-эскизов «Арктический код» с призовым фондом 15000 рублей,

• бесплатная экскурсия «Мурманск — столица Арктики».

Фестиваль проводится по адресу: Г. Мурманск, Кольский проспект, 51. Площадка «МурманЭкспо».

Гости не только познакомятся с новыми направлениями в искусстве, но и вдохновятся традициями и культурой Кольского полуострова.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457283840%2F778a9bce500d16dd2b