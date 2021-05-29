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Мурманская область. Арктика (16+)29.05.21 11:30

Северян иногда тянет на юг - из Мурманска в Симферополь отправился первый прямой поезд после семилетнего перерыва

Жители Мурманской области смогут без пересадок добраться в Крым. Поезд «Таврия» соединил Кольский и Крымский полуострова прямым железнодорожным сообщением. В пятницу, 28 мая, отправился первый за семь лет прямой поезд из Мурманска и Симферополь.

«Это значимое событие для Мурманской области, – подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин. – У нас получилось организовать прямое сообщение с Крымом с помощью комфортабельного поезда. Это направление пользуется большим спросом, мы видим, что у поезда сегодня полная загрузка».

Четыре купейных, девять плацкартных вагонов и вагон-ресторан – таков состав нового поезда. Время в пути до Симфереполя – 3 суток и 20 часов, маршрут пролегает через Вологду, Ярославль, Иваново, Пензу и Ростов-на-Дону.

«На первый рейс продано больше билетов, чем количество мест в поезде. Это означает, что часть людей сходит, а часть людей садится по пути», – рассказал генеральный директор компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, по традиции первых пассажиров «Таврии» провожал в путь оркестр. Прямые поезда будут курсировать с периодичностью в 9 дней. Артем Гришин отметил, что это с наступлением курортного сезона растёт потребность в транспорте. Чтобы северяне могли выезжать на юг, региональные власти ведут масштабную работу.

«У нас есть план по развитию авиасообщения, у нас большие планы по развитию железнодорожного сообщения, один из планов мы сегодня реализовали – это запуск поезда в Крым», – подытожил министр.

В 2021 году запускаются также и другие сезонные поезда. Маршрут № 225/226 Адлер – Мурманск курсирует с 4 мая, 2 июня стартует поезд № 285/286 Новороссийск – Мурманск, с 28 мая – № 293/294 Мурманск – Анапа.

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