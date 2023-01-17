Северян научат снимать своё кино

В Мурманской области стартовал приём заявок в «Кинолабораторию». Фонд «Живая классика», продюсерский центр «1,33» совместно с Агентством развития Мончегорска запускают образовательную профориентационную программу для ребят от 14 лет и взрослых, в рамках которой они придумают историю, напишут сценарий и за две недели снимут короткометражный художественный фильм.

1 февраля в Мончегорске стартует проект «Кинолаборатория». Принять участие в творческом проекте может любой житель Мурманской области абсолютно бесплатно. Жить в Мончегорске не обязательно, но у вас должна быть возможность приезжать на съёмки.

Обучение будет длиться месяц. За это время участники проекта научатся писать сценарий, будут выбирать локации для съёмки, участвовать в кастинге, постигнут азы режиссёрского мастерства и научатся держать камеру.

Педагогами «Кинолаборатории» второго сезона станут: станут сценарист, продюсер Марина Смирнова, сценарист Андрей Кожевников, оператор-постановщик, режиссёр, режиссёр монтажа Анатолий Милосердов, педагог по актерскому мастерству, декан актёрского факультета ГИТИСа Тарас Белоусов.

«Вторая «Кинолаборатория» будет существенно отличаться от первой, так как этот фильм будет основан на реальных событиях. Уже сейчас мы знаем, кто послужит прототипами, а также тему - хоккей. Но сценария ещё нет, мы будем писать его вместе с участниками «Кинолаборатории», которым предстоит проделать большую работу по сбору материала и интервьюированию участников событий», - рассказывает автор проекта, руководитель Фонда «Живая классика», продюсер и сценарист Марина Смирнова.

Участники «Кинолаборатории» смогут попробовать себя в роли: сценариста, продюсера, режиссёра, оператора, кастинг-директора, локейшн-менеджера, костюмера, гримера, реквизитора, художника по свету, саунд-дизайнера, звукорежиссёра, режиссера монтажа и актера.

Подать заявку можно до 31 января включительно: https://armonchegorsk.ru/events/otkryivaem-kinolaboratoriyu-v-monchegorske.html

Премьера фильма состоится в августе на фестивале искусств «Табуретка», до этого фильм будет показан на кинофестивалях. В фильме будут задействованы как профессиональные актёры, так и жители Мончегорска.