Мурманская область. Арктика (16+)10.12.20 13:00
Северян «порадовал» декабрьский рост цен на картофель и подсолнечное масло
Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 1 по 7 декабря текущего года отмечено увеличение цен на картофель (на 3,5%), подсолнечное масло (на 2,2), сахарный песок (на 1,1), вермишель (на 1,0), яблоки (на 1,0), куриные яйца (на 0,7), репчатый лук (на 0,7%).
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно, сообщает статистическое ведомство.
Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
Комментарии
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Последние комментарии
Валерий
09.12.20 12:05
Че вы дуру гоните, уже половину домов разрушено, народа уже нет, а вы хочет остальное загубить и карман себе набить, с*** вы, а не люди. * - купюры внесла редакция.
юрий
08.12.20 00:10
зал концертный постройте и жильё доступное для людей !
Комментарий к новости:В Мурманской области построят арендные дома
Рустем
03.12.20 14:05
ОНФ, с одной стороны, молодцы, но у этого явления есть и другая сторона. Пусть проверят реальную возможность получения справки на ковид гражданами: где можно сдать, стоимость услуги, сроки получения
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