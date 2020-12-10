Северян «порадовал» декабрьский рост цен на картофель и подсолнечное масло

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 1 по 7 декабря текущего года отмечено увеличение цен на картофель (на 3,5%), подсолнечное масло (на 2,2), сахарный песок (на 1,1), вермишель (на 1,0), яблоки (на 1,0), куриные яйца (на 0,7), репчатый лук (на 0,7%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно, сообщает статистическое ведомство.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.