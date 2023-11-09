Северян познакомят с юридическими аспектами в сфере бизнеса

17 ноября в 11.00, в Центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес» (г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1) состоится семинар «Юридические аспекты». На мероприятии выступят представители государственных и коммерческих структур, а также специалисты в области бухгалтерского учёта, юриспруденции и налогообложения.

Участникам встречи расскажут об изменениях в законодательстве в сфере бухучета и налогообложения, о защите своего бизнеса и возможностях его улучшения при помощи отраслевых и цифровых сервисов для предпринимателей, о мерах поддержки населения, субъектов МСП и резидентов Арктической зоны РФ. Также будет рассмотрен вопрос маркировки рекламы в Интернете.

Обучение проводится региональным Центром поддержки предпринимательства совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Принять участие можно очно и в режиме онлайн. Регистрация по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru