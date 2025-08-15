Северян предупреждают о временных ограничениях движения на территории областной клинической больницы имени П.А. Баяндина

С 15 августа 2025 года вводятся временные ограничения движения на территории Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина.

В связи с реализацией масштабного проекта по повышению доступности и качества онкологической помощи в Мурманской области, на территории областной больницы проводится реконструкция онкологического диспансера. Работы ведутся в рамках нацпроекта по развитию системы здравоохранения. Администрация областной больницы организовала удобные и безопасные маршруты для прохода и проезда.

Будет закрыт проезд и проход со стороны ул. Академика Павлова. Попасть на территорию можно пешком через входы с улиц Радищева и Гвардейская (только для пациентов и служебного транспорта).

Парковка разрешена у здания ТЦМК (корпус №16) с внешней стороны, а также у корпусов №№6, 8, 10, 13 и 14.

Парковка запрещена на центральной аллее, а также у корпусов №№3, 4, 6а, 9 и 11.

Министерство здравоохранения Мурманской области обращает внимание на то, что не допускается создание препятствий для спецтранспорта (скорая помощь, пожарная и другие службы). Запрещено блокировать движение автомобилей и пешеходов по основным маршрутам.

Региональный Минздрав просит учитывать временные ограничения и заранее планировать маршрут и парковку, а также благодарит граждан за понимание.

