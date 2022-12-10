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Мурманская область. Арктика (16+)10.12.22 17:00

Северян приглашаю принять участие в обучающем тренинге по социальному предпринимательству

14 декабря и 16 декабря в Мурманской области пройдут бесплатные обучающие тренинги по социальному предпринимательству для представителей малого и среднего бизнеса, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Мурманской области.

В ходе обучающего курса участники получат основные знания в сфере ведения социального бизнеса, узнают о его специфике, смогут понять, как переформатировать свой бизнес в социальный, ознакомятся с правовыми аспектами ведения бизнес в сфере социального предпринимательства, ознакомятся с основными возможностями и мерами поддержки для социального бизнеса, а также узнают, как получить статус социального предпринимателя и войти в федеральный перечень социальных предприятий.

Обращаем внимание, тренинги будут проводиться в разных форматах – очном и онлайн.

14 декабря в очном формате участники разберут:

- понятие социального предпринимательства;

- специфику статуса – сходства и отличия от других видов деятельности;

- основные сферы деятельности социальных предприятий в России и Мурманской области (удачные кейсы, примеры);

- получение статуса социального предпринимателя.

16 декабря в онлайн формате на тренинге разберут:

- правовое регулирование деятельности социальных предпринимателей;

- меры поддержки для социальных предпринимателей;

- как получить грант до 1 млн рублей на развитие социального бизнеса.

Спикером тренингов выступит Денис Богатов – директор АНО «Национальный Центр развития социального предпринимательства и некоммерческих организаций», эксперт Минэкономразвития РФ, член Общественного совета Общественной Палаты РФ при Министерстве экономического развития РФ.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, участие в тренингах бесплатное. Для участие необходимо зарегистрироваться до 13 декабря: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevmaK1OH--jEY0scnhqLkbPR4kDpWA-vBIu4zgGgwW1raLZg/viewform

Подробности о тренингах и дополнительную информацию можно уточнить у куратора мероприятий Ефима Кириенко – 8 (912) 863-33-54.

Мероприятия проводятся Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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