Северян приглашают 25 апреля на Всероссийский субботник

Сегодня во время оперативного совещания обсуждался ход уборки в муниципалитетах после зимнего периода. Андрей Чибис отметил, что в Мурманской области уже проходят субботники.

«25 апреля состоится Всероссийский субботник. Принять участие в нём и внести свой вклад в чистоту и порядок сможет каждый», – сказал глава региона.

Также губернатор анонсировал старт Всероссийского голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», которое пройдёт во всех муниципалитетах региона. Даты голосования будут объявлены на федеральном уровне в ближайшее время.

Подробнее о ходе уборки сообщила министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Зинаида Середа. Весенняя уборка в Кольском Заполярье идет по графику. Контроль за уборкой осуществляется, в том числе, с использованием специализированной информационной системы мониторинга уборки территорий (СМУТ), что позволяет обеспечить высокий уровень выполнения поставленных задач.

За неделю по системе СМУТ выполнено 96% заданий по содержанию улично-дорожной сети и 75% — по дворовым территориям. Вывезено более 15,5 тысячи кубометров снега. Еженедельно задействовано порядка 70 единиц техники и около 2 тысяч работников УК.

«На сегодняшний день в целом по региону очистка ливневых канализаций на улично-дорожной сети выполнена на 82%, дождеприёмных колодцев — на 75%, водоотводящих лотков — на 88%. На придомовых территориях ливнёвки очищены на 80%, колодцы — на 99%», – доложила Зинаида Середа.

По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса еженедельно проводятся оперативные штабы с участием представителей органов местного самоуправления для контроля за содержанием территорий и оперативного решения возникающих вопросов.

В регионе уже стартовали традиционные весенние общегородские субботники, которые охватили все муниципалитеты. В программе: уборка и благоустройство территорий, обновление малых архитектурных форм, покраска элементов, а также мастер-классы, лекции, спортивные активности и воркшопы.

«В награду за участие в субботнике жители смогут получить памятный подарок — это будет саженец, который поможет сделать город зеленее. Для его получения нужно будет подать заявку на портале «Наш Север». Заявку обработает муниципалитет, на территории которого проходил субботник и сообщит, когда и где забрать саженец», – рассказала глава регионального минэнерго и ЖКХ.