Северян приглашают активно проводить выходные дни: продолжается акция «Бодрое воскресенье»

Жители Мурманской области продолжат участвовать в акции «Бодрое воскресенье», в рамках которой профессиональные инструкторы проводят еженедельные бесплатные тренировки. Об этом на оперативном совещании рассказала министр спорта региона Светлана Наумова. Акция запущена в октябре АНО «Спорт для всех 51».

«Благодаря проекту любой желающий сможет начать заниматься спортом под руководством опытных инструкторов, – пояснила министр. – Параллельно с Мурманском в проекте задействованы три муниципалитета – Молочный, Кировск и Мончегорск».

В рамках в декабре акции по субботам на стадионе в Молочном будут проводиться тренировки по скандинавской ходьбе, в Ледовом дворце «Апатит Арена» в Кировске – по сайклу, в Мончегорске в клубе функциональной подготовки «Путь сильных» – по функциональному многоборью, а в мурманском спорткомплексе «Долина Уюта» – по лёгкой атлетике.

Как сообщает региональное Министерство спорта, каждое воскресенье декабря в «Долине Уюта» можно посетить занятия по скандинавской ходьбе и воркауту, а в отеле «Азимут» – по стретчингу с элементами йоги.

Подробности о мероприятиях проекта публикуются в официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».