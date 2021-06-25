Северян приглашают бесплатно обучиться востребованным цифровым профессиям

В России запустилась социальная инициатива «Пронавыки» – это бесплатные онлайн-курсы по востребованным на рынке труда цифровым навыкам. Образовательный проект направлен на профессиональное развитие и поддержку всех граждан, включая обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Некоммерческая инициатива запущена ООО «Майкрософт Рус», АНО «ЦРИТ «ИТ-Планета», АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Организаторы окажут поддержку в трудоустройстве выпускникам программы – генеральным HR-партнёром проекта выступает компания «HeadHunter».

Участники проекта «Пронавыки» смогут получить базовые цифровые и профессиональные знания, соответствующие наиболее актуальным на рынке вакансиям в сфере менеджмента продаж, интернет-маркетинга, проектного менеджмента, ИТ-администрирования, аналитики данных и др. 18 курсов, разработанных специалистами «Microsoft», «WorldSkills» и АНО ЦРИТ «ИТ-Планета», уже доступны для людей разных профессий и уровней подготовки. Обучение будет проходить в онлайн-формате на сайте пронавыки.рф.

По итогам прохождения курсов и тестирования участники получат специальные сертификаты, подтверждающие квалификацию, а также карьерную поддержку: бесплатные консультации по созданию резюме и подготовке к собеседованию, содействие в поиске работы, возможность трудоустроиться в компании, которые стали партнёрами проекта.

Важно отметить, что программа предоставляет отдельные образовательные инструменты для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Образовательный контент и интерфейс сайта проекта учитывает особенности людей с инвалидностью по зрению и слуху. Также в рамках проекта разработан специальный курс с инструментами для пользователей с особенностями моторных функций, зрения и слуха, испытывающих трудности в чтении и восприятии информации.

Проект сопровождает общественная организация «Всероссийское общество инвалидов». Также инициативу поддерживают РОО помощи детям с расстройствами аутистического спектра «Контакт», международная стаффинговая группа «ANCOR», Онлайн-школа «Аналитики и Данных IQBI» и Всероссийское общество инвалидов (ВОИ).