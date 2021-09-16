Северян приглашают к участию в Большом этнографическом диктанте

Федеральное агентство по делам национальностей 3-7 ноября проводит VI Международную просветительскую акцию «Большой этнографический диктант», которая позволит оценить уровень этнографической грамотности населения. Также мероприятие способствует дальнейшему укреплению общероссийской гражданской идентичности, межнационального мира и согласия.

Диктант пройдёт в Российской Федерации и за её пределами. Результаты будут подведены ко Дню Конституции РФ 12 декабря 2021 года.

Участниками мероприятия могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским, английским или испанским языками, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Для участия необходимо зайти на официальный сайт и выбрать вкладку «Пройти диктант».

Задания акции оформлены в виде теста, состоящего из 30 вопросов: 20 – общефедеральная часть, единая для всех участников, 10 – уникальная часть для каждого субъекта РФ и других стран. Для иностранных участников тест состоит из 30 общефедеральных вопросов.

Время прохождения диктанта – 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Правильные ответы на вопросы будут опубликованы до 16 ноября.

С более подробной информацией о VI Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.