Северян приглашают к участию в экологической акции «Спасибо за чистую тундру!»

Мурманская область является участником ежегодной экологической акции по уборке тундры от бытового, строительного мусора на маршрутах кочевий оленей вблизи поселений под девизом «Спасибо за чистую тундру!».

Акция направлена на минимизацию травм животных от различного мусора и продлится до 15 октября.

К участию приглашаются общественные организации и учреждения, хозяйствующие субъекты, а также студенты, предприниматели, оленеводы, жители городов и поселков.

Бережное отношение к земле и к окружающей среде – это основа сохранения баланса между хозяйствующими добывающими предприятиями и коренными малочисленными народами Севера, ведущими традиционный образ жизни.

Инициатор акции – территориально-соседская община коренных малочисленных народов Севера ЯНАО. Ответственное лицо для взаимодействия на территории нашего региона – Погорелова Александра Александровна (телефон 48-68-10, e-mail: pogorelovaaa@gov-murman.ru).

