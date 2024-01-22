Северян приглашают к участию в федеральной акции «Всей семьей»

Жители Мурманской области примут участие во Всероссийском проекте «Всей семьей» – акции, направленной на укрепление традиционных семейных ценностей и приуроченной к Году семьи.

Участники проекта – самые активные семьи, каждый месяц будут получать ценные подарки, например, книги «Литрес» из специальной подборки, подарочные сертификаты «Ozon», семейные туры по России от проекта «Больше, чем путешествие» и другие призы от партнеров. Кроме того, семьи, выполнившие все задания проекта, соберут свою коллекцию из пятнадцати уникальных электронных вкладышей «Семья – это…» от российских иллюстраторов.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, принять участие в проекте «Всей семьей» может абсолютно любая российская семья с детьми. Для этого нужно пройти регистрацию в социальной сети «ВКонтакте». После регистрации раз в неделю семьи-участницы будут получать задания в специальной группе проекта, которые нужно выполнять всей семьей и выкладывать фотографии результатов на своих страницах ВК в хештегами #всейсемьей и #всейсемьей51.

Несложные задания акции разнообразят привычные формы домашнего досуга каждой семьи. А приятным бонусом за такие совместные занятия, как приготовление ужина, поход в музей или на каток, станут призы.

«Я рада, что Мурманская область и Единый волонтерский центр поддержат такой интересный проект в Год семьи. Уверена, многие жители области примут в нем участие. И, наверняка, благодаря ему кто-то откроет для себя новый вид совместного отдыха», – подчеркнула Евгения Чибис, руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области.

Узнать подробную информацию о проекте «Всей семьей» можно на официальном сайте проекта всейсемьей.рф.

Фото: https://gov-murman.ru