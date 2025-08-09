Люди могут многое: создают пластик, который растворяется в морской воде, и искусственную кожу, которая ощущает прикосновение, тепло и холодВ канун профессионального праздника в Мурманской области наградили лучших представителей строительной отрасли
09.08.25 18:00

Северян приглашают к участию в конкурсе фильмов о путешествиях по Арктике

III Всероссийский конкурс фильмов о путешествиях «Дальний Восток – Земля приключений» расширяет границы. С этого года творческое состязание, организованное по поручению зампреда правительства России — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, включает в свою программу Арктику. Это открывает новые возможности для авторов, желающих рассказать о красоте и уникальности Мурманской области.

Для участия в конкурсе приглашаются путешественники (профессионалы и любители), занимающиеся активным отдыхом, путешествиями, экспедициями и экстремальными видами туризма.

В номинациях этого сезона – «Пешее путешествие», «Водное путешествие», «Зимнее путешествие» и «Арктическое путешествие». Подать заявку и ознакомиться с правилами конкурса можно на сайте.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо снять короткометражный фильм длительностью до восьми минут о своём путешествии по Кольскому Заполярью и до 15 января 2026 года направить его на оценку жюри через сайт путешественникдв.рф.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, главный приз за лучшее видео — три миллиона рублей. За победу в одной из номинаций можно получить миллион рублей, за второе место — по 300000 рублей, а за третье — по 100000 рублей. Видеопутешествия, снятые участниками, будут оцениваться профессиональным жюри, состоящим из экспертов в области туризма и медиа. 

В марте 2025 года в Национальном центре «Россия» были подведены итоги второго сезона, в рамках которого поступило 664 заявки — это в три раза больше, чем в первом сезоне. Фильмы финалистов и победителей транслируются в эфире региональных телеканалов, а также запланированы показы на федеральном уровне.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551552/#&gid=1&pid=1

