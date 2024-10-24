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Мурманская область. Арктика (16+)24.10.24 19:31

Северян приглашают к участию в проекте «СпортТрек»

Жителей Мурманской области приглашают к участию в новом проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» «СпортТрек». Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте sport.rsv.ru и выбрать один или несколько треков.

Проект реализуется по трем направлениям: «Образовательный блок», «Спортивные активности» и конкурс «Сбор лучших практик ФКиС».

«Образовательный блок» – подойдет тем, кто давно хотел развить новые компетенции и выйти на новый профессиональный уровень. Он включает в себя образовательные лекции от профессиональных наставников. Трек «Спортивные активности» – для тех, кто хочет стать частью профильного сообщества, регулярно заниматься спортом. Участники смогут отслеживать физическую активность и получать баллы от платформы, которые можно будет обменять на призы от партнеров.

Конкурс «Сбор лучших практик ФКиС» включает сбор идей и инициатив в сфере физической культуры и спорта по пяти направлениям: командные виды спорта, индивидуальные виды спорта, адаптивный спорт, просветительская деятельность и практики наставничества. Этот трек актуален для участников, которые хотят предложить что-то новое и креативное, чтобы изменить подход к физической активности и вовлечь как можно больше людей в занятия спортом. Регистрация на конкурсный трек открыта до 30 октября.

Оцениваться предложенные практики будут по экспертным критериям, среди которых социальная значимость и актуальность проекта, четкость формулировки цели проекта и конкретность поставленных задач, проработанный план, его перспективы и др. Финалисты конкурса получат приглашение на очное мероприятие, которое пройдет в Москве в конце ноября. Участники конкурса, чьи проекты войдут в число победителей, получат информационную поддержку своих инициатив и возможность их интеграции в «СпортТрек» в следующем году.

«Наш новый проект «СпортТрек» действует как «личный тренер» — он построен на геймификации. Сейчас это самая эффективная механика вовлечения молодежи. Участники смогут отслеживать свою физическую активность через трекеры и за выполнение упражнений и достижение своих целей будут получать баллы, которые смогут обменять на призы от партнеров. Этот проект, определенно, пример спорта нового поколения, когда современные технологии усиливают потенциал человека», – прокомментировал исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

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Последние комментарии

Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
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Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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Спасибо! Очень интересно!
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