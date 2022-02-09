Северян приглашают к участию в творческих конкурсах в рамках всероссийского антикоррупционного форума

Федеральное казначейство совместно с Министерством финансов Российской Федерации, другими заинтересованными министерствами, ведомствами, учебными заведениями высшего и среднего образования объявляет о проведении Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов.

В рамках форума организован ряд конкурсов: конкурс антикоррупционного плаката; конкурс антикоррупционного буклета; конкурс видеоматериалов антикоррупционной направленности; конкурс сценического мастерства по воспитанию невосприятия коррупционных действий.

Оценка работ в конкурсе антикоррупционного плаката будет проходить в трёх возрастных номинациях: до 18 лет; от 19-35 лет; старше 36 лет. В остальных конкурсах работы принимаются в одной номинации для всех возрастов. Допускается как индивидуальное, так и групповое участие. В состав группы могут быть включены как представители различных организаций, так и отдельные участники.

Материалы для участия в конкурсах необходимо не позднее 15 апреля направить в Управление Федерального казначейства по Мурманской области:

видеоматериалы антикоррупционной направленности и видеоматериалы сценического мастерства – в электронном виде на электронную почту: ufk49_filevda@roskazna.ru; материалы на конкурсы антикоррупционного плаката и буклетов – почтой: 183010, г. Мурманск, просп. Кирова, 14/2.

Подробную информацию можно уточнить у организаторов по телефону (8152) 28-07-27.

Как сообщает Управление по реализации антикоррупционной политики Мурманской области, победители конкурсов в федеральных округах Российской Федерации примут участие в суперфинале, который пройдёт на базе федеральной территории «Сириус».