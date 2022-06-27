Проекты заполярных деятелей культуры получили гранты Президента РоссииСпрос на флотских работников к лету вырос на 136%. Каких специалистов ищут компании и сколько им готовы платить - в обзоре hh.ru
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)27.06.22 08:45

Северян приглашают к участию во всероссийской акции «Благодарю! Россия – одна семья»

В России стартовала акция «Благодарю! Россия – одна семья» для тех, кто получает помощь от волонтёров и неравнодушных людей. Это способ сказать спасибо тем, кто совершает добрые дела. В рамках акции любой гражданин РФ может рассказать о том, как ему помогли в жизни, поблагодарить волонтёров. Среди участников акции будут отобраны лучшие истории, авторы которых получат призы и подарки на региональном уровне, а лучшие работы будут представлены на федеральном уровне.

По итогам акции планируется составить рейтинг регионов по активности населения (Благодарный рейтинг России).

Заявки на участие принимают у лиц старше 14 лет до 27 июня 2022 года.

Участвовать можно в номинациях: физические лица – «Добро не проходит бесследно»; юридические лица – «Самое активное социальное учреждение»; номинация зрительских симпатий — «Выбор общества».

Чтобы принять участие нужно записать свой рассказ о добром деле в отношении вас на видео (длина видео любая), разместить на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» до 27.06.2022 (профиль автора должен быть открытым до 1 ноября 2022 г). В описании видео обязательно указать хештеги #мывместеблагодарю #премиямывместе #мывместе #россияоднасемья. Ссылку на пост нужно отправить в группу «ВКонтакте» «Россия-одна семья» через сообщения группы или вкладку «Предложить запись». Вместе со ссылкой важно указать регион. Заявки без хештегов и указания региона приниматься не будут.

Кроме того, необходимо подписаться на группу акции «ВКонтакте» и «Telegram-канал». Заявки проходят техническую экспертизу на соблюдение условий подачи и при положительном заключении публикуются в группе акции и «Telegram-канале». Подписчики оценят работы участников, ставя лайки (реакции), которые влияют на выбор лучших работ.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, с 28 июня по 10 июля лучших объявят в каждом субъекте РФ; с 15 июля по 31 октября – выбор лучших работ среди победителей региональных этапов; 1 ноября объявят победителей.

Фото: https://vk.com/odnasemyarus

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире15:30«Сторона хоккейная: Удмуртская Республика». Документальный фильм (0+)16:20«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:30«Криминальная полиция». Художественный сериал, 18 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области не произойдёт скачка в стоимости тепловой энергии для граждан, способ оплаты останется прежним – равномерными платежами в течение года-PRO Валюту (16+)Мировые цены на нефть перешли к снижению, а доллар США и японская иена пользуются спросом в качестве валют-убежищ-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС заняла 2-е место в конкурсе «Лучшая АЭС в России»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 27 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Вступил в силу закон, который исключит ошибочную идентификацию должников
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика