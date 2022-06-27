Северян приглашают к участию во всероссийской акции «Благодарю! Россия – одна семья»

В России стартовала акция «Благодарю! Россия – одна семья» для тех, кто получает помощь от волонтёров и неравнодушных людей. Это способ сказать спасибо тем, кто совершает добрые дела. В рамках акции любой гражданин РФ может рассказать о том, как ему помогли в жизни, поблагодарить волонтёров. Среди участников акции будут отобраны лучшие истории, авторы которых получат призы и подарки на региональном уровне, а лучшие работы будут представлены на федеральном уровне.

По итогам акции планируется составить рейтинг регионов по активности населения (Благодарный рейтинг России).

Заявки на участие принимают у лиц старше 14 лет до 27 июня 2022 года.

Участвовать можно в номинациях: физические лица – «Добро не проходит бесследно»; юридические лица – «Самое активное социальное учреждение»; номинация зрительских симпатий — «Выбор общества».

Чтобы принять участие нужно записать свой рассказ о добром деле в отношении вас на видео (длина видео любая), разместить на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» до 27.06.2022 (профиль автора должен быть открытым до 1 ноября 2022 г). В описании видео обязательно указать хештеги #мывместеблагодарю #премиямывместе #мывместе #россияоднасемья. Ссылку на пост нужно отправить в группу «ВКонтакте» «Россия-одна семья» через сообщения группы или вкладку «Предложить запись». Вместе со ссылкой важно указать регион. Заявки без хештегов и указания региона приниматься не будут.

Кроме того, необходимо подписаться на группу акции «ВКонтакте» и «Telegram-канал». Заявки проходят техническую экспертизу на соблюдение условий подачи и при положительном заключении публикуются в группе акции и «Telegram-канале». Подписчики оценят работы участников, ставя лайки (реакции), которые влияют на выбор лучших работ.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, с 28 июня по 10 июля лучших объявят в каждом субъекте РФ; с 15 июля по 31 октября – выбор лучших работ среди победителей региональных этапов; 1 ноября объявят победителей.

Фото: https://vk.com/odnasemyarus