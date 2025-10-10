Северян приглашают к участию во втором сезоне премии «Россия — страна возможностей»

Жителей северных регионов России приглашают принять участие во втором сезоне премии «Россия — страна возможностей». Премия была учреждена по поручению Президента Российской Федерации для поддержки инициативных граждан, реализующих значимые проекты в разных сферах.

В 2024 году заявки на участие подали более 33000 человек из 89 регионов России и 27 стран мира. Проект рассказывает о жителях России, которые меняют страну к лучшему, создают новые возможности и являются лидерами в своих областях.

Для участия в Премии предусмотрено 10 номинаций: «Служение и созидание», «Наука и технологии», «Экология», «Спорт и уличная культура», «Добрые дела», «Культура», «Предпринимательство», «Медиа», «Образование», «Возможности для СВОих».

Финалисты и победители получат федеральное признание и масштабную поддержку, в том числе обучение в Мастерской управления «Сенеж», медиапродвижение и информационное сопровождение, а также включение в сообщество единомышленников.

Приём заявок продлится до 16 октября 2025 года. Подать заявку можно на официальном сайте премии.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики в прошлом году третье место в номинации «Моя гостеприимная Россия» с проектом «Северный ветер. Южное направление» заняла ученица школы №13 н.п. Высокий Мурманской области Вера Рябченко. Для победителей всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» была организована образовательная программа во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554942/#&gid=1&pid=1