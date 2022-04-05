Северян приглашают к участию во втором Всероссийском конкурсе национальных видеороликов «МЫ»

Стартовал второй Всероссийский конкурс национальных видеороликов «МЫ». До 31 августа 2022 года авторы могут присылать заявки.

В прошлом году конкурс национальных видеороликов «МЫ» состоялся впервые. Проект вызвал живой интерес и оказался очень востребован: организаторы получили сотни работ, посвященных самобытности народов, населяющих Россию, рецептам хороших взаимоотношений, стремлению жить в мире и дружбе. Участниками конкурса стали талантливые жители десятков регионов, представители самых разных этносов. От Мурманской области в финальный шорт-лист - 2021 вошел ролик проекта «С миру по песне. Подключение: как это было» Мурманской региональной общественной организации «Гравицапа».

«Когда мы знаем особенности культуры той или иной национальности, становится понятно, как выстраивать взаимодействие и как общаться друг с другом, - отметил главный организатор проекта, режиссёр, продюсер, член Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации Николай Данн. – Конкурс «МЫ» даёт нам эти знания, дает возможность укреплять межнациональные связи, добрососедские отношения и вдобавок помогает сохранять богатейшее культурное наследие России. Люди делятся позитивным опытом и интересными историями, вдохновляют других, а благодаря образовательной программе ещё и растут творчески. Участвуйте в конкурсе национальных видеороликов «МЫ», рассказывайте о себе, о своей родине как можно больше».

Потенциальным конкурсантам предлагается на выбор две темы: «Межнациональное согласие в России» (ролики о единении различных культур) и «Национальная идентичность» (видео о культуре, традициях и обычаях конкретного народа).

В этом году организаторы в конкурсе пять номинаций: «Игровой/художественный видеоролик»; «Анимационный ролик»; «Видеоклипы»; «Видеорепортажные ролики»; «Документальный ролик».

Эксперты будут отдельно оценивать работы профессионалов и любителей. Каждый автор, творческий коллектив, теле- или киностудии могут представить не более двух работ, причем как в одной, так и в разных номинациях.

Для участия в конкурсе необходимо выбрать тему и номинацию, снять ролик, загрузить его в файлообменник и заполнить заявку на сайте мыконкурс.рф.

Созданные видео организаторы ждут до конца лета, а в период с 19 сентября по 16 октября полученные работы оценят профессиональное жюри и пройдет народное онлайн-голосование. Церемонию награждения планируется провести 4 ноября в День народного единства. Победителей проекта, как и в прошлом году, ждут денежные премии. Награды получат авторы, ролики которых выберут эксперты, а также лидеры зрительского голосования.

В рамках первого Всероссийского конкурса «МЫ» была подготовлена специальная образовательная программа, которая будет полезна и новичкам, и опытным авторам.

Программа включает в себя вебинар «Этнокино: как создать видео о своей культуре», а также четыре урока: «Национальный сторителлинг, или Как придумать сюжет»; «Снимаем и монтируем»; «Оборудование и программы»; «Делимся с миром: позиционирование и релиз».

Организаторы уже сейчас начинают готовить будущим конкурсантам приятные сюрпризы. В течение года специалисты в сфере кино и анимации проведут серию обучающих вебинаров для всех желающих. Ну и наконец, на онлайн-площадках проекта будут работать этнокиноклубы, где пройдут показы фильмов о культуре народов и дискуссии с режиссерами этих фильмов.

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, организаторами конкурса национальных видеороликов являются Межрегиональная общественная организация «Федерация современного искусства», Федеральное агентство по делам национальностей, Комитет Государственной Думы по делам национальностей, Правительство Тюменской области, Комитет по делам национальностей Тюменской области и онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс».

Подробную информацию о втором Всероссийском конкурсе национальных видеороликов «МЫ» можно узнать на сайте мыконкурс.рф и в официальной группе «ВКонтакте».