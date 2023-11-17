Северян приглашают на арт-медиацию по выставке «Маяковский»

19 ноября в 17.00 состоится арт-медиация по выставке «Маяковский», которая пройдёт в Центре современного искусства «СОПКИ 21А». В рамках этой медиации посетителям выставки предлагают погрузиться в мир поэзии Владимира Маяковского, его жизни и творчества.

Медиатор - Алёшичева Виктория, которая поможет гостям выставки понять, и прочувствовать поэзию Маяковского.

Как пишет vk.com/21aart, мероприятие будет проходить в интерактивном формате, где каждый участник сможет задать свои вопросы и высказать своё мнение, через чувства и эмоции, которые вызовут арт-объекты на выставке. Организаторы уверены, что такая форма общения поможет северянам лучше понять творчество Маяковского и получить массу положительных эмоций от участия в арт-медиации. (16+)

Предварительная запись по ссылке: https://mgounb.timepad.ru/event/2647064/

Фото: https://vk.com/21aart?z=photo-196983427_457241319%2Falbum-196983427_00%2Frev