Северян приглашают на бесплатный предпремьерный показ сериала «Полная совместимость», снятого в Кольском Заполярье

28 января в кинотеатре «Мурманск» состоится специальный показ первых двух серий нового сериала «Полная совместимость», съёмки которого проходили в Мурманской области. Зрители смогут первыми увидеть проект на большом экране и пообщаться с его создателями.

Медицинская драма снималась на локациях в Кировске, Апатитах и Кандалакше. В центре сюжета — история целеустремленного врача-трансплантолога Светланы, которую судьба отправляет работать в отдаленный заполярный город. Здесь она сталкивается с тяжёлыми медицинскими случаями и сложными моральными выборами. Специальный предпремьерный показ на большом экране в заполярной столице станет особым событием для северян.

После показа состоится творческая встреча с режиссёром проекта Григорием Васильевым и исполнительницей главной роли Марией Лисовой, которые ответят на вопросы зрителей. В главных ролях также были заняты Пётр Федоров, Дмитрий Певцов, Семён Молоканов и другие известные актёры.

Сбор гостей в 18.30, начало показа в 19.00. Вход на мероприятие бесплатный, но требуется предварительная регистрация на платформе: https://premieronline.timepad.ru/event/3782713/.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561208/#&gid=1&pid=1