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Мурманская область. Арктика (16+)27.10.21 12:30

Северян приглашают на Большой этнографический диктант

Северян приглашают на Большой этнографический диктант: международная просветительская акция пройдет в онлайн-формате с 3 по 7 ноября. Акция приурочена ко Дню народного единства, и проводится в шестой раз.

Диктант привлекает внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия и позволяет оценить этнографическую грамотность, знания о народах, проживающих в Российской Федерации. В прошлом году ее поддержали более 7 тысяч участников.

Задания будут опубликованы 3 ноября в 00.01 (по московскому времени) на официальном сайте. Для участия необходимо зайти на сайт с любого электронного устройства в удобное для участника время с 3 по 7 ноября и нажать кнопку «Пройти диктант».

За 45 минут участникам предстоит ответить на 30 вопросов. Задания оформлены в виде теста, и включают общефедеральную часть диктанта, единую для всех участников – 20 вопросов; региональную часть диктанта, уникальную для каждого субъекта Российской Федерации –10 вопросов. Правильные ответы на вопросы будут опубликованы до 16 ноября.

Результаты Большого этнографического диктанта будут подведены ко Дню Конституции РФ. Сертификаты с указанием результатов теста участники получат в электронном виде.

Организаторы акции – Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики, на территории нашего региона – Министерство внутренней политики Мурманской области.

Новости региональной акции публикуются в официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Региональный координатор диктанта: Николаева Римма Алексеевна, контактный телефон (8152) 48-63-23 (доб. 1602).

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