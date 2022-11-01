Северян приглашают на «Большой этнографический диктант»

Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» в 2022 году состоится в седьмой раз. Акция приурочена ко Дню народного единства и пройдёт в формате онлайн с 3 по 8 ноября.

Диктант привлекает внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия и позволяет оценить этнографическую грамотность, знания о народах, проживающих в Российской Федерации.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики, на территории нашего региона – Министерство внутренней политики Мурманской области.

В прошлом году в Мурманской области акцию поддержали более 8500 участников, северян приглашают присоединиться и в этом году.

Задания будут опубликованы в 0.01 3 ноября (по московскому времени) на официальном сайте диктанта www.miretno.ru. Для участия необходимо зайти на сайт с любого электронного устройства в удобное для участника время с 3 по 8 ноября и кликнуть кнопку «Пройти Диктант».

Задания диктанта оформлены в виде теста и включают в себя:

- 20 вопросов - общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников;

- 10 вопросов - региональная часть диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Время прохождения диктанта – 45 минут. По истечении данного времени доступ к заданиям будет закрыт.

После прохождения диктанта на сайте формируется сертификат участника с указанием результатов в электронном виде.

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, учреждения культуры Мурманской области активно включились в проведение акции. Для прохождения диктанта можно обратиться по следующим адресам.

Официальная группа акции в Мурманской области «ВКонтакте». Региональный координатор диктанта: Николаева Римма Алексеевна, контактный телефон (8152) 48-63-23 (доб. 1602).

Фото: https://gov-murman.ru