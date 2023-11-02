Северян приглашают на Большой этнографический диктант

В Мурманской области, как и во всей стране, с 3 по 8 ноября в восьмой раз пройдет Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», приуроченная ко Дню народного единства.

Ежегодно жители Мурманской области традиционно активно присоединяются к акции в онлайн и офлайн форматах.

Региональной площадкой в этом году станет Межпоселенческая библиотека Кольского района, где представители национальных сообществ вместе напишут этнографический диктант.

Цель акции – привлечь внимание людей к истории, культуре и традициям народов, населяющих страну. Это знание способствует укреплению согласия, межэтнического мира и национального единства народов России, а также поднимает уровень этнографической грамотности населения.

Ответить на вопросы в онлайн формате можно с 3 по 8 ноября на официальном сайте www.miretno.ru.

Организатором Большого этнографического диктанта является Федеральное агентство по делам национальностей, соорганизатором в регионе – Министерство внутренней политики Мурманской области. Региональный координатор акции: Николаева Римма Алексеевна (телефон 815-2-48-63-23, доб. 1602).

Более подробную информацию о Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на официальном сайте и в группе «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru