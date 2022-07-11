Северян приглашают на Дни открытых дверей Росреестра, которые состоятся в июле

С 29 июня этого года Управление Росреестра по Мурманской области и многофункциональные центры региона перешли на электронный формат взаимодействия при предоставлении государственной услуги по регистрации прав на недвижимое имущество и государственному кадастровому учёту.

Теперь документы, принятые в МФЦ от заявителя на бумаге, передаются в Росреестр только в электронном виде (исключение составляют закладные, по которым сохраняется прежний порядок). Такие требования установлены в связи с вступление в силу изменений в Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Законом исключается возможность подачи заявлений о кадастровом учете и регистрации прав по почте. Кроме того, оригиналы правоустанавливающих документов на бумажном носителе больше не будут храниться в Росреестре, поэтому при составлении договоров указывается только то количество экземпляров, которое будет у сторон сделки. Росреестр также больше не проставляет штампы специальной регистрационной надписи на договорах при регистрации права на недвижимое имущество, а проведенная регистрация удостоверяется только выпиской из Единого государственного реестра недвижимости. Бумажные документы, принятые от заявителя в многофункциональном центре, будут храниться в МФЦ в течение 45 календарных дней, а затем переданы в кадастровую палату в течение 30 календарных дней.

В июне Росреестр оперативно провёл обучение сотрудников МФЦ по вопросам приёма документов на государственную регистрацию прав и кадастровый учёт.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, уже во второй декаде июля в отделениях МФЦ Мурманской области пройдут Дни открытых дверей Росреестра для всех жителей нашего региона. Специалисты Управления Росреестра по Мурманской области проинформируют и проконсультируют граждан по наиболее часто возникающим вопросам в сфере государственной регистрации прав и кадастрового учёта.

Северян ждут в отделениях ГОБУ «МФЦ МО»:

13 июля - с 14.00 до 17.00 – в отделении по Первомайскому округу города Мурманска, ул. Щербакова, 26;

14 июля - с 10.00 до 13.00 – в отделении города Кировска, ул. Юбилейная, 13;

15 июля - с 11.00 до 13.00 – в отделении Печенгского округа, г. Заполярный, ул. Бабикова, 16;

19 июля - с 1100 до 13.00 – в отделении Терского района, п. Умба, ул. Советская, 5.

Фото: http://kvobzor.ru/news/i35882