Северян приглашают на фестиваль национальных культур «Единая дорога на Берлин»

9 мая в Мурманске пройдёт фестиваль национальных культур «Единая дорога на Берлин». Начало в 13 часов на территории культурно-паркового комплекса имени Олега Найдёнова возле лодочной станции (Семёновское озеро).

В программе мероприятия – концерт с исполнением песен и стихов на разных языках, викторина «Дорогами памяти», флешмоб «География памяти». В завершение фестиваля участники развернут многометровое Знамя Победы.

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, мероприятие организовано Домом культуры Ленинского округа города Мурманска при поддержке Мурманского областного центра коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничеств, Министерства внутренней политики Мурманской области в рамках реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации.



Фото: https://gov-murman.ru/info/news/