Мурманская область. Арктика (16+)12.01.24 08:45
Северян приглашают на фестиваль национальных культур «Праздник дружбы»
Мурманский областной Дворец культуры имени С.М. Кирова 27 января в 17.00 вновь соберёт на своей сцене представителей самых разных национальностей, проживающих в Мурманской области.
Кольская земля объединила на своей территории множество различных национальностей, что является ярким примером дружбы и добрососедства между народами, чьи обычаи и традиции питают и развивают современную культуру. Праздник проходит под девизом – «Единство через культуру».
В празднике примут участие представители национально-культурных центров, диаспоры, проживающие на территории Мурманской области, фольклорные коллективы, транслирующие культуру коренных народов Севера.
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457271411%2Falbum-139605315_00%2Frev
Комментарии
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Последние комментарии
Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
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