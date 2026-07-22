Северян приглашают на фестиваль полярного дня «Пошумим на «Семечке»

Сегодня, 22 июля. на Семёновском озере развернётся праздник, посвящённый самому светлому времени года. Смотровая площадка у нового «Домика моржей» превратится в творческое пространство для отдыха и развлечений.

Как сообщает vk.ru/murmanculture, с 17.30 до 19.30 для гостей выступит певица Дарья Блиндер. А параллельно начнут работу интерактивные зоны:

ДК «Судоремонтник» организует «Лазер Тарк» и «Видео спиннер»;

Центр современной культуры и творчества проведёт мастер-классы по ткачеству, аквагриму, раскраске магнитиков и брелоков, а также предложит гостям шарики ШДМ;

«Молодежь51» организует аквагрим, оформление цифры «110 лет» цветными нитями и баннер «Конь огонь»;

Детская художественная школа проведёт мастер-класс «Бабочки».