Северян приглашают на фестиваль саамской музыки и культуры в Оленегорске

4 июня в Оленегорске состоится фестиваль саамской музыки и культуры. В 13 часов он стартует на площади возле Центра культуры и досуга «Полярная звезда» (Ленинградский просп, 5). Северян приглашают принять участие в мероприятии.

В программе – турнир по национальным видам спорта на Кубок главы города Оленегорска; конкурс исполнителей на саамском языке «Голос тундры»; концерт фольклорных самодеятельных коллективов и сольных исполнителей; выставка изделий декоративно-прикладного творчества и продукции из оленины; мастер-классы по рукоделию; дегустация блюд национальной кухни.

Организаторы: Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества, отдел по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Оленегорска, Центр культуры и досуга «Полярная звезда» и Ассоциация кольских саамов.

Фото: https://gov-murman.ru