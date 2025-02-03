Мурманская область. Арктика (16+)03.02.25 08:45
Северян приглашают на концерт «Маленькие солисты большого оркестра»
4 февраля в 19.00 в Мурманской областной филармонии состоится концерт проекта «Маленькие солисты большого оркестра». На одной сцене соберутся талантливые юные музыканты и профессиональный оркестр русских народных инструментов «Полярис», который выступил организатором мероприятия.
Как сообщает vk.com/murmanculture, в концерте примут участие ребята из музыкальных школ и школ искусств Мурманска и Североморска, а также студенты Мурманского колледжа искусств.
В программе прозвучат произведения Исаака Дунаевского, Исаака Шварца, Евгения Тростянского, Евгения Дербенко, обработки русских народных песен. (6+)
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457281937%2Falbum-139605315_00%2Frev
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