Северян приглашают на концерт «Маленькие солисты большого оркестра»

4 февраля в 19.00 в Мурманской областной филармонии состоится концерт проекта «Маленькие солисты большого оркестра». На одной сцене соберутся талантливые юные музыканты и профессиональный оркестр русских народных инструментов «Полярис», который выступил организатором мероприятия.

Как сообщает vk.com/murmanculture, в концерте примут участие ребята из музыкальных школ и школ искусств Мурманска и Североморска, а также студенты Мурманского колледжа искусств.

В программе прозвучат произведения Исаака Дунаевского, Исаака Шварца, Евгения Тростянского, Евгения Дербенко, обработки русских народных песен. (6+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457281937%2Falbum-139605315_00%2Frev